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Аргументы недели

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Приоритет не для своих: как многодетные семьи мигрантов иногда вытесняют коренных россиян из школ и детских садов

Приоритет не для своих: как многодетные семьи мигрантов иногда вытесняют коренных россиян из школ и детских садов

В публичном пространстве нас годами убеждают в необходимости привлечения в страну «ценных» иностранных специалистов, которые якобы должны двигать вперед экономику и обогащать культуру.

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