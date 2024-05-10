Политолог Ломанов: посредничество Китая по Украине зависит от Запада

Си Цзиньпин завершил поездку в Европу, посетив Францию, Сербию и Венгрию. В Западной Европе председателя КНР встретили обвинениями и претензиями, в то время как в Центральной прием оказался гораздо более теплым.
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