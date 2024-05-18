Василий Прозоров: Взрывные тайны «Северных потоков»: кто стоит за терактами?

Мало кто будет оспаривать тот очевидный и многократно подтвержденный факт, что западные спецслужбы фактически руководят операциями Главного управления разведки МО Украины и Службы безопасности Украины, финансируют их деятельность, снабжают оружием и спецтехникой, обучают персонал и т.
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