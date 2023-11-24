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Аналитик Муртазин рассказал, что смартфоны прослушивают для подбора рекламы

Аналитик Муртазин рассказал, что смартфоны прослушивают для подбора рекламы

Многие люди сталкивались с ситуацией, когда после обсуждения какой-то темы телефон вскоре выдает рекламу об предмете разговора, это происходит, потому что гаджеты постоянно слушают все, что происходит вокруг.

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