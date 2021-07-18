«Зенит» взял Суперкубок, «Сент-Луис» не защитит Тарасенко, Ферстаппен выиграл первую спринт-квалификацию, Жиру перешел в «Милан» и другие новости утра

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Доброе утро! Российский футбол вернулся, а наш утренний топовый дайджест никуда не уходил. Ловите свежий!  1.

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Лена Мисько
Хавбек «Зенита» Барриос подорожал на € 3 млн после Кубка Америки Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос вошёл в число самых подорожавших футболистов после Кубка Америки – 2020 по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt. До Кубка Америки трансферная стоимость Барриоса составляла € 15 млн, сейчас — € 18 млн. Таким образом, Вильмар подорожал на € 3 млн. Также стоит отметить, что континентальное первенство положительно сказалось на трансферной стоимости экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, который подорожал на € 2 млн. Напомним, ранее Transfermarkt составил список самых подорожавших футболистов после чемпионата Европы – 2020. В этом списке оказались сразу четыре игрока сборной Украины, а вот представители национальной команды России в него не попали.
Лена Мисько
«Химки» — «Спартак». 🔴⚪️ «Спартак» на Кубке Париматч Премьер показывает классную игру и не оставляет шансов соперникам. Команда Руя Витории с одинаковым счетом 4:0 разгромила «Сочи» и «Рубин» и в последнем матче перед стартом чемпионата встретится с «Химками». Подмосковный клуб пока не показывает яркой игры, результата также нет — обе встречи на турнире «Химки» проиграли. Сможет ли Игорь Черевченко что-то изменить до матча со «Спартаком» или хотя бы до начала сезона? Скоро узнаем. 🗓 18 июля. Кубок Париматч Премьер. «Химки» — «Спартак». 20:00 мск
Лена Мисько
🔴⚪️ В этом матче «Спартак» поднимет трофей. Либо проиграет с разницей в девять голов. Кульминация Кубка Париматч Премьер. Врубай: matchpremier.ru
Лена Мисько
да уж... 9 мячей это круто надежд спасти сезон практически нет )
Максим Комаров
Судя по этой афише, Денис звонит чехам или Лаврику? Чтобы порешать вопрос с Соболевым.
Лена Мисько
Это лучше у Руслана спросить, он умеет расшифровывать действия Глушакова
Лена Мисько
Мне вот интересно, будут ли сборники сегодня в основе
Лена Мисько
Болельщики «Спартака», присоединимся к поздравлениям ? 😂
Лена Мисько
Шамиль Камилович! Спасибо за Мозеса 😎
Лена Мисько
Смертность от наркотиков в России выросла на 60% на фоне пандемии Смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в прошлом году выросла до 7316 человек, по сравнению с 4569 умершими годом ранее — до пандемии. (https://www.rbc.ru/economics/18/07/2021/60f1b7cc9a79472c99206f4d)
Лена Мисько
Обратный отсчет до Игр в Токио. 🇯🇵Меньше недели до плавательного турнира. Владимир Морозов обо всем, что случилось за эти пять лет в его карьере. https://rsport.ria.ru/20210718/morozov-1740081653.html Спорт РИА Новости Владимир Морозов: никогда не жалел, что выступаю за Россию
Лена Мисько
Запоминаем, что ждать в прокате: хоррор «Титан» Джулии Дюкорно, который сегодня забрал главную награду Каннского фестиваля: https://youtu.be/epoyDw8EU9I
Лена Мисько
MARCA: Ни один игрок «Мадрида» не хочет носить футболку с номером «4» Серхио Рамоса.
Лена Мисько
🔥 Накануне завершились матчи 2-го тура Футбольной национальной лиги. Предлагаем Вам подробно ознакомиться с результатами каждого матча ⚽️ Все подробности тура в ФНЛ на нашем сайте: https://tm.de/s/ENf
Лена Мисько
⚡️Число инфицированных COVID-19 спортсменов, прибывших на Олимпиаду в Токио, растет, сообщает оргкомитет Игр. Два атлета и один представитель олимпийской делегации, которые находятся в Олимпийской деревне в Токио и у которых тесты на COVID оказались положительными, являются гражданами одной страны и относятся к одной спортивной дисциплине, сообщило агентство Киодо. @gnews_ru
Лена Мисько
Допинг-пробы "Б" членов сборной России по академической гребле Никиты Моргачева и Павла Сорина также оказались положительными, в пробах обнаружен мельдоний. Как рассказал РИА Новости глава федерации Алексей Свирин, «на 100% препарат попал в организмы спортсменов не намеренно, его не употребляли, и, скорее всего, он попал к ним по действию третьих лиц». Федерация отозвала мужскую парную четверку с Олимпийских игр в Токио.
Лена Мисько
Глава ОКР прокомментировал допинг-скандал с российскими гребцами Станислав Поздняков считает, что нужно запретить рекламу мельдония на телевидении. Ранее из-за положительной допинг-пробы на Олимпиаду не поехали ведущие российские гребцы — Никита Моргачев и Павел Сорин Подробнее на РБК (https://sportrbc.ru/news/60f3fa919a7947232126c61c?fromtg=1)
Лена Мисько
Который день подряд планка заболевших коронавирусом в России удерживается на уровне 25 тыс. человек. Тот самый случай, когда стабильность — не признак мастерства. Однако, один из показателей сегодня все же показал значительное падение — и это число выздоровевших. Если еще вчера излечились 21 437 человек, то сегодня побороть COVID-19 удалось только 18 886 пациентам. Смертность держится на все том же уровне — 764 погибших против 787 днем ранее. Несмотря на явную "оттепель" в плане ограничений, боле половины отечественных предпринимателей ждет второго локдауна, полноценно готовы к которому лишь 23,5 %. Довольно напряженной выглядит ситуация в Крыму — в разгар курортного сезона регион пятый день подряд бьет антирекорды по заболеваемости. При этом в Минздраве республики уже заявили, что точно не планируют проводить обязательную вакцинацию туристов в текущем туристическом сезоне. Видимо губернатор Аксёнов не совсем правильно уяснил смысл слова "рекордсмен".
Лена Мисько
В Петербурге установили рекорд по вакцинации жителей от COVID-19 за сутки — прививочные пункты посетили 32 360 человек. С начала прививочной кампании в городе вакцинацию от коронавируса прошли 1 172 283 человека, полностью цикл вакцинации завершили 811 460 человек.
Лена Мисько
✔️ Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцина от COVID-19 эффективна даже против нового штамма коронавируса. По словам мэра, власти Москвы точно до последнего человека знают, сколько числится заболевших, сколько из них сделали прививку, насколько тяжело протекало заболевание и требовалась ли госпитализация. «Это знание дает вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с «дельтой», тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания», - сказал он.
Лена Мисько
Небольшой тезисный текст про новый ЦСКА. Первые шаги Березуцкого: перешёл на 4-3-3, пробует разместить на поле Заболотного и Чалова одновременно за счёт перевода последнего на правый фланг, отказался от легковесной пары опорников, раскидал Ахметова и Облякова по другим позициям. Завтра у команды ещё один спарринг - и будет ещё понятнее, что же там настроено за время сборов. @gribo4ki_and_football https://www.championat.com/football/article-4404493-cska-letnie-sbory-2021-kak-vyglyadit-komanda-pod-rukovodstvom-alekseya-berezuckogo-novaya-shema-i-problemy.html Championat Березуцкий строит новый ЦСКА. Уже произошли любопытные изменения Легендарный дуэт опорников Обляков — Ахметов распался, а Чалов обрёл новую позицию.
Лена Мисько
Сразу несколько европейских клубов по пляжному футболу застряли в Португалии из-за забастовки сотрудников аэропорта. В самой плачевной ситуации игроки команды «Крылья Советов». В турнире Euro Winners Cup 2021 участвовали сразу несколько российских команд (например «Локо», «Кристалл», «Крылья Советов»). У «Локомотива» вылет завтра и пока непонятно что с ним будет, а вот «Крылья» должны были улетать сегодня в 11 утра. Но, как вы понимаете, рейс отменили. Проблему усугубляет тот факт, что у команды практически нет денег. В отеле им разрешили остаться до 16 часов, но дальше им придётся покинуть номера. Однако, если проблема с вылетом не решится, игроки других команд уже договорились скинуться парням на проживание. Кстати, помимо россиян домой не смог вылететь один молдавский клуб и несколько других европейских.
Лена Мисько
МАММАНА БЛИЗОК К ВОЗВРАЩЕНИЮ В ФК "СОЧИ" По информации @Metaratings, защитник «Зенита» Эмануэль Маммана скорее всего продолжит карьеру в «Сочи». В этом клубе он провел сезон-2020/21 на правах аренды. На данный момент Маммана принадлежит «Зениту», его контракт действует до июня 2022 года. /// Ранее агент Мамманы Эрнан Регера подтвердил, что ведутся переговоры с «Зенитом» по поводу будущего места работы для аргентинского игрока. Один из вариантов – смена клуба.
Лена Мисько
У РФС должно хватить аргументации и ресурсов, чтобы в полемике с государством постепенно вырулить ситуацию с ограничениями иностранной рабочей силы в футболе. Это не фундаментальная задача, но может задать современный вектор в мышлении, а также сделать более конкурентоспособной хотя бы РПЛ, а она, при условии частичного оздоровления системы, как Мюнхгаузен, - может, со временем все-таки поможет вытянуть за волосы все остальное
Лена Мисько
Что такое «дельта"-штамм и нужно ли его бояться? Разбираемся, что происходит с мутациями коронавируса Что такое вирусы, вызывающие беспокойство? Почему штамм дельта вдвое более заразный, чем остальные мутации? Где отлеживать данные про распространению новых штаммов? По просьбе Esquire разбирается Елена Савинова, автор блога «О прививках без истерик», соучредительница АНО по развитию и поддержке вакцинопрофилактики «Коллективный иммунитет». https://esquire.ru/articles/275583-chto-takoe-delta-shtamm-i-nuzhno-li-ego-boyatsya-razbiraemsya-chto-proishodit-s-mutaciyami-koronavirusa/ Журнал Esquire Что такое «дельта"-штамм и нужно ли его бояться? Разбираемся, что происходит с мутациями коронавируса Что такое вирусы, вызывающие беспокойство? Почему штамм дельта вдвое более заразный, чем остальные мутации?
Лена Мисько
Все-таки российский штамм коронавируса самый уникальный. Заражаемость определяется четко в соответствии с политическим запросом. Особенно показательны в этом случае данные в Санкт-Петербурге. Где одновременно надо держать относительно высокие данные по количеству заражений, чтобы не спал интерес к вакцинации, и удивительным образом избежать роста показателей в связи с «Алыми парусами». Вот данные и держатся стабильно в районе 2000 случаев в сутки, но не превышая эту психологически важную отметку. В Москве Собянин рапортует, что принятые меры и осознанность москвичей сыграли свою роль в том, что количество заражений и госпитализаций снизилось в два раза. Вы видели те меры и ту осознанность? Разве что осознанность коронавируса. Но опять же, если показывать слишком большое снижение, то народ расслабится и не пойдет на вакцинацию. Поэтому можно ожидать, что данные заражаемости на ближайшие несколько недель зафиксируются на нынешнем уровне. А как оно на самом деле – узнаем позже из данных статистики об избыточной смертности.
сергей озеров
Я тебе расскажу,как на самом деле, тетка рассказала... Помнишь, я тебе рассказывал про мужа моей сестры? Так вот его недавно кремировали....очередь в крематорий на целый день,нескончаемая вереница машин Дали 20 т.р., чтобы обойти очередь и не стоять на жаре. А ответственные люди кладбища заявили, что крематорий 4 дня работать не будет,все переполнено.Что это значит не очень понял...Говорю словами своей тетки.
Лена Мисько
соболезную ;( земля пухом
сергей озеров
Спасибо. Надежда, жена, вроде оклемалась, а ведь перенесла корону в жестком двухнедельном карантине...
Лена Мисько
вроде бы все "в жестком двухнедельном карантине", по другому и нельзя...
сергей озеров
Я о другом.две недели, это понятно,-муж умер,сама вся больная,лет уже 72,жара невыносима....Cдюжина Надежда,молодец
Лена Мисько
здоровья ей! и сил пережить потерю
сергей озеров
Надеюсь, два взрослых сына помогут пережить...
Лена Мисько
и внуки
сергей озеров
Не знаю,ничего не могу сказать...
Лена Мисько
❗️Бывает и такое: шесть пловцов сборной Польши на ОИ покинули Токио из-за ошибки федерации при подаче заявки. Изначально в составе делегации числились 23 пловца, теперь их осталось 17. Спортсмены практически в полном составе (22) призвали президента и правление федерации уйти в отставку. Сам глава PZP признал допущенные ошибки и попросил прекратить спекуляции на эту тему.
Лена Мисько
«Люди задыхаются, спасите Якутию!» Дым от лесных пожаров окутал уже 51 населённый пункт и сам город Якутск. Загрязнение воздуха в 139 раз превышает рекомендуемые параметры ВОЗ. Люди просят о помощи и снимают множество страшных видео своих городов в дыму. Почти миллион гектаров леса охвачено сейчас огнём.
Лена Мисько
стартовый состав Спартака на матч с Химками
Лена Мисько
Так и будем играть в РПЛ? Интересно, что Крал у Руя еще ни минуты пока не получил. Но может еще не в кондициях? Хотя мне в товарняках очень нравится Умяров. А Глушенкова даже в заявке нет. Видимо уже берет билеты в Самару
Лена Мисько
состав соперника
Лена Мисько
надеюсь, Черевченко сегодня поставит адский автобус, такой, чтоб Бердыев с Моуринью с досады расплакались... Пора проверить Руя в настоящем футболе
Лена Мисько
Главный вопрос сегодняшнего матча - смогут ли признанные лидеры сыграть так же эффектно и эффективно, как это делала в прошедшие матчи подоснова? И если не смогут, то как с этим быть? Парни, порвавшие в предыдущих встречах соперников в лоскуты, заслужили, как минимум, внимания со стороны тренерского штаба. Что будут чувствовать те же Бакаев и Игнатов глядя на (не дай Бог) бледно играющего на их позиции Ларссона? Как быть тренерам? Сажать вчерашнего лидера на лавку и доверять уже проявившим себя парням, или ждать, как вольются в новую игру признанные авторитеты, выбивая мотивацию из футболистов, выжигавших поле на сборах? Вопросы, которые могут снять только Промес и компания, сыграв так, чтобы сомнений в их качествах не было ни у кого, включая конкурентов за место в составе.
Алевтина Трофимова
Как-то не возникало сомнений, что признанные лидеры смогут сыграть лучше Бакаева и Ко. И не знаю у кого они могли бы возникнуть. Об этом можно даже было судить по матчу с Рубином. Где все сборники забили. А сегодня к ним еще присоединился Ларссон. С божественным голом. Ну и Крал с Промесом ассисты сделали. ' А Бакаев и Игнатов должны понимать, чтобы играть в основе, надо быть на голову выше тех, кто в основе. И тут у Миши больше шансов, чем у тех же Ризуана и Зелимхана. Да даже у Мелкадзе больше возможностей выйти в основе, чем у двух последних. Ну и матч в принципе все показал. Осталось дождаться правого защитника и уже будет по спокойнее. Вся надежда на гуру скаутинга Попова. @yarazberus
Алевтина Трофимова
короче наслаждаемся пока есть возможность
Лена Мисько
Соболь зверюга, конечно :))
Лена Мисько
Они уже хотят с сантиметра забить
Лена Мисько
может надоело из-за штрафной забивать, скучно уже
Лена Мисько
почувствовали себя мастерюгами, пяточники
Лена Мисько
Офигенно Жиго!!! 0:1
Лена Мисько
Буднично и слишком хорошо... аж страшно становится
Лена Мисько
Это какой-то заговор походу :) нам специально все поддаются перед началом чемпионата
Лена Мисько
Интересно, а Хендрикс также может догнать соперника после обреза, как это сделал Умяров?
Лена Мисько
дочка Федуна?
Лена Мисько
Промес запорол такую красоту от Соболя...
Лена Мисько
Моментов уже на авоську создали
Лена Мисько
Шмурнов типо болельщик Даже не помнит, когда стадик открыли
Лена Мисько
Пятка у ...Соболя )))
Лена Мисько
Обыгрыш Рассказова голевая Глушакова )))
Лена Мисько
Маслов недоволен Умяровым
Лена Мисько
Не нравятся мне Химки перед Зенитом. Лягут, не вспотев
Лена Мисько
Нормально наши играют... Четверка атакеров двигается классно
Алевтина Трофимова
Ничего-ничего. Когда начнут катать с условным Нижним 2:2 дома, все будут удивляться, куда все исчезло. Так же потрясающе играли в июле в товарняках
Лена Мисько
ЛАРССОН! - шедеврально
Лена Мисько
В стиле Месси
Лена Мисько
Зобнин голевой пас головой
Лена Мисько
Офигеть, конечно, удар. Бильярдный
Лена Мисько
осталось только, чтобы Антоша себя напомнил
Лена Мисько
Витя вообще как мэтр играет... Ничего лишнего
Лена Мисько
А вот и проблемки первые... третий центральный бы подчистил
Лена Мисько
Джикия почему не встречал игрока, интересно
Лена Мисько
при счете 3-0 Химки вроде наконец разобрались, как играть
Лена Мисько
или Спартак мяч отдал
Лена Мисько
Впереди много пижонства..
Лена Мисько
Ну в общем, против трёх не сопротивляющихся соперников в атаке играем прилично, знак неплохой. В обороне привычный мрак
Лена Мисько
Соболю за пижонство можно уже бутсу в раздевалке словить
Лена Мисько
Кутепов))) 4:0
Лена Мисько
Вогнал!
Лена Мисько
Не зря его Тедеско в нападении наигрывал, натренировал!
Лена Мисько
Мелкий очень умный футболист...
Лена Мисько
У, Игнатов грубиян
Лена Мисько
Жаль Бака не забил
Лена Мисько
"Высоцкий (зачеркнуто) Кутепов. Спасибо, что в чужие"
Лена Мисько
Думала, Ломовицкий сейчас и вратаря скосит
Лена Мисько
удивительно, что не въехал в Лантратова прямой ногой
Лена Мисько
Черевченко наверное в шоке
Лена Мисько
Какая боооль Мелкий 5:0
Лена Мисько
Моментов реально на десяточку создали
Лена Мисько
Черевченко реал но нифига не понимает. Как?!
Лена Мисько
Глушаков показал Игнатову как батьки в футбол играют )))
Лена Мисько
Так же и в чемпе будет
Лена Мисько
Лантратов - лучший игрок матча 🤣🤣🤣
Лена Мисько
ну он и наспасал тоже сегодня
Лена Мисько
Кутепов почти дубль
Лена Мисько
поверил в себя!
Лена Мисько
ЕЩ!!!
Лена Мисько
)))
Лена Мисько
Кутепов - лучший игрок матча
Лена Мисько
Позорники!!!! (((
Лена Мисько
не уберегли ворота
Лена Мисько
Всех расформировать/разогнать/розгами в раздевалке!

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