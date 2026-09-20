Trump reportedly says he's thinking of 'blowing up' all of Iran

U.S. President Donald Trump reportedly said he is thinking of "blowing up" all of Iran as he left Camp David early to return to the White House.
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