Закончится 24 июня. Затяжная магнитная буря накрыла Землю

С 18 по 24 июня Землю накрыла магнитная буря. Ее пик придется на вторник, 20 июня, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исследование ученых Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований.
С 18 по 24 июня Землю накрыла магнитная буря. Ее пик придется на вторник, 20 июня, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исследование ученых Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований.
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