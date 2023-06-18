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Закончится 24 июня. Затяжная магнитная буря накрыла Землю

Закончится 24 июня. Затяжная магнитная буря накрыла Землю

С 18 по 24 июня Землю накрыла магнитная буря. Ее пик придется на вторник, 20 июня, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исследование ученых Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований.

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