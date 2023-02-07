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Кива: в ОП Украины давно работают над планом раздела страны по «корейскому сценарию», это позволит Зеленскому сохранить власть

Кива: в ОП Украины давно работают над планом раздела страны по «корейскому сценарию», это позволит Зеленскому сохранить власть

В офисе президента (ОП) Украины давно идет работа над планом раздела бывшей советской республики по «корейскому сценарию», данная мера позволит главе государства Владимиру Зеленскому сохранить власть.

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