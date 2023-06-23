Батискаф «Титан» могло сжать, как банку, из-за высокого давления

Береговая охрана США подтвердила, что обнаруженные в четверг обломки относятся к пропавшему в водах Атлантического океана батискафу «Титан», их анализ показал, что глубоководному аппарату нанесен катастрофический ущерб, и все его пассажиры погибли.
Береговая охрана США подтвердила, что обнаруженные в четверг обломки относятся к пропавшему в водах Атлантического океана батискафу «Титан», их анализ показал, что глубоководному аппарату нанесен катастрофический ущерб, и все его пассажиры погибли.
Свежие комментарии