🔥Лето с Первыми: яркая смена в "Золотом колосе" завершена! Вот и подошла к концу третья профильная смена ВРЕМЯ ПЕРВЫХ полная ярких красок, новых открытий и незабываемых впечатлений.
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🔥Лето с Первыми: яркая смена в "Золотом колосе" завершена! Вот и подошла к концу третья профильная смена ВРЕМЯ ПЕРВЫХ полная ярких красок, новых открытий и незабываемых впечатлений.
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