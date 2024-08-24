Военнослужащие Ленинградского военного округа провели практические занятия с БМП-3 с учётом опыта СВО

Экипаж провел стрельбы из 100-мм орудия 2А70, спаренной с ним 30-мм автоматической пушки 2А72 по целям, имитирующим живую силу противника на 200 и 700 метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота вышел в Баренцевом море
- В Венгрии состоялось торжественное открытие воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- В Москве сотрудники МВД России пресекли деятельность нелегальной типографии и изъяли из оборота более тысячи поддельных документов
Свежие комментарии