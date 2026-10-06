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Ярославский Вестник

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«Иволга» с портретом Саввы Мамонтова вышла на Ярославское направление

На Ярославском направлении запустили тематический электропоезд «Иволга», посвящённый меценату и промышленнику Савве Мамонтову.

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