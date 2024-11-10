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Овечкин – 1-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 2-й дубль в сезоне, 5 бросков, 2 хита и «+1» за 14:41

Капитан «Вашингтона» сделал 2-й дубль в сезоне в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (8:1).  На счету 39-летнего россиянина стало 18 (10+8) очков в 14 играх при полезности «+9».

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