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Царьград

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Яндекс восстановил сервисы, но «Пэй» и доставка еще сбоят

Яндекс восстановил сервисы, но «Пэй» и доставка еще сбоят

Часть сервисов «Яндекса» восстановила работу после сбоя, однако «Яндекс Пэй» и «Дом с Алисой» по-прежнему функционируют с перебоями.

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