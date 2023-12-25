Окружение Байдена готовит новые пошлины против китайских электрокаров

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила The Wall Street Journal, что пересмотр тарифов является частью «стратегического, продуманного подхода к двусторонним экономическим и торговым отношениям с Китаем».
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