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Регионы России

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Возвращение легендарной Castlevania: Belmont’s Curse с высокими оценками критиков

Возвращение легендарной Castlevania: Belmont’s Curse с высокими оценками критиков

После более чем десяти лет затишья культовая франшиза от Konami возвращается на вершины рейтингов: игровое сообщество и профильная пресса встретили Castlevania: Belmont’s Curse восторженными отзывами.

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