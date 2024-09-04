Глава МИД Украины подал в отставку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской, и запрещена в России).
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