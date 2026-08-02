The Telegraph: "коалиции желающих" грозит распад после окончания срока Макрона

REUTERS/Mehmet Futsi/Pool "Коалиция желающих", направленная на поддержку Украины, рискует распасться после отставки бывшего премьер-министра Британии Кира Стармера и окончания срока президента Франции Эммануэля Макрона в 2027 году.
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