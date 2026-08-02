РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 245 подписчиков

The Telegraph: "коалиции желающих" грозит распад после окончания срока Макрона

The Telegraph: "коалиции желающих" грозит распад после окончания срока Макрона

REUTERS/Mehmet Futsi/Pool "Коалиция желающих", направленная на поддержку Украины, рискует распасться после отставки бывшего премьер-министра Британии Кира Стармера и окончания срока президента Франции Эммануэля Макрона в 2027 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии