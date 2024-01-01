Театр абсурда
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Театр абсурда

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Миф номер ноль: как Юрий Шевчук совмещает «бунтарство» с конформизмом

Миф номер ноль: как Юрий Шевчук совмещает «бунтарство» с конформизмом

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин Голос Мордора, специально для «Абзаца». 29 декабря 2023, 16:42.Творчество и гражданскую позицию музыканта разбирает Голос Мордора.

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