PBS: Салливан попытался оправдать неэффективность вооружений США на Украине

В ходе интервью для телеканала PBS советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан обсудил неудачи Вооруженных сил Украины на фронте и попытался обосновать неэффективность поставленного Украине вооружения.
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