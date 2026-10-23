Машина полностью сгорает за 4-6 минут.Ночью 22 октября на трассе М-4 «Дон» в Елецком округе Липецкой области в 00:25 на 384-м километре загорелся «Форд Фокус» 2018 года выпуска.
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