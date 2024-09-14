ВС КНР: проход кораблей ФРГ через Тайваньский пролив создает риски безопасности

Global Look Press/Fabian Kretschmer/dpa Проход военных кораблей ФРГ через Тайваньский пролив создает риски безопасности, Вооруженные силы КНР сохраняют высокую боеготовность, чтобы противостоять провокациям, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си.
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