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Украинский депутат написала заявление на Сырского и Залужного во все силовые ведомства страны

Украинский депутат написала заявление на Сырского и Залужного во все силовые ведомства страны

Член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в понедельник, 1 июля, заявила, что написала заявления в Государственное бюро расследований (ГБР), Службу безопасности Украины (СБУ), офис Генерального прокурора с копией в Министерство обороны Украины на действующего и бывшего главкомов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и Александра Сырского, – сообщают местные СМИ.

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