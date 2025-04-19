Группировка «Днепр» дронами доставит куличи бойцам ВДВ на островах в дельте реки

ГЕНИЧЕСК, 19 апреля. /ТАСС/. Рота материального обеспечения ВДВ в составе группировки войск «Днепр» испекла куличи, которые в честь православной Пасхи в том числе доставят дронами российским бойцам на островах в дельте Днепра.
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