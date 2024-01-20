Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Израиль в создании ХАМАС. По словам Борреля, Тель-Авив давно спонсировал группировку, чтобы добиться своих политических целей в Палестине и ослабить власть на Западном берегу Иордана.
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