Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский поговорил с Трампом: и это был не пранк

Зеленский поговорил с Трампом: и это был не пранк

Одновременно Владимир Зеленский и Дональд Трамп подтвердили телефонный разговор друг с другом. Как заявили на Банковой, их шеф «отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства».

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