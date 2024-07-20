Зеленский поговорил с Трампом: и это был не пранк

Одновременно Владимир Зеленский и Дональд Трамп подтвердили телефонный разговор друг с другом. Как заявили на Банковой, их шеф «отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства».