Сколько людей жило в Римской империи?

Руины Римской империи, Рим, Италия / © Getty Images Чтобы определить численность населения в указанных пределах, археологи и историки использовали множество источников, количественных методов и математических моделей.
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