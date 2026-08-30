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Сколько людей жило в Римской империи?

Сколько людей жило в Римской империи?

Руины Римской империи, Рим, Италия / © Getty Images Чтобы определить численность населения в указанных пределах, археологи и историки использовали множество источников, количественных методов и математических моделей.

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