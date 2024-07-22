Уинн: Байден поддержал Харрис, чтобы сохранить выделенные на кампанию средства

Кандидат в конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн прокомментировала решение действующего президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских выборах.
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