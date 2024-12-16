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Врач назвал солёный продукт, который несёт пользу кишечнику не вызывая отёков

Врач назвал солёный продукт, который несёт пользу кишечнику не вызывая отёков

Этот напиток богат клетчаткойПо словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, существует такой солёный продукт, употребление которого не только не сказывается на внешности в виде отёков, но и оказывает положительное влияние на здоровье.

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