Врач назвал солёный продукт, который несёт пользу кишечнику не вызывая отёков

Этот напиток богат клетчаткойПо словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, существует такой солёный продукт, употребление которого не только не сказывается на внешности в виде отёков, но и оказывает положительное влияние на здоровье.
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