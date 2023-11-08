«Очередной позор»: сотрудник ЦРУ признался в сексуальном насилии над десятками женщин

Бывший сотрудник ЦРУ Брайан Джеффри Рэймон, обвиняемый в употреблении наркотиков и сексуальном насилии по меньшей мере над двумя десятками женщин во время различных зарубежных командировок, признал себя виновным по федеральным обвинениям в сексуальном насилии.
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