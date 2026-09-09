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Царьград

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Армения повысит пошлину за гражданство в 5 раз, за выход — в 10

Армения повысит пошлину за гражданство в 5 раз, за выход — в 10

Министерство внутренних дел Армении выступило с инициативой существенного пересмотра государственных пошлин, взимаемых при оформлении гражданства и выходе из него.

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