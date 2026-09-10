Готовьтесь: Украина от Житомира до Одессы станет непригодной для жизни – Бортник

Если массированные обстрелы украинской инфраструктуры будут продолжаться всю зиму, то регионы от Житомира до Одессы станут абсолютно непригодными для жизни.
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