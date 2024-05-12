Бывшая жена арестованного замминистра обороны РФ Тимура Иванова продает его внедорожник

Транспортное средство оценивается в 2,5 миллиона рублей.Внедорожник Chevrolet Suburban, который арестованный по делу о взятке замминистра обороны России Тимур Иванов оформил на бывшую жену, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей.
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