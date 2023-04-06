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Водителей предупредили о мошенничестве при продаже авто в рассрочку

Водителей предупредили о мошенничестве при продаже авто в рассрочку

При составлении договора купли-продажи автомобиля в простой письменной форме необходимо прописать порядок приема-передачи автомобиля и не нужно соглашаться на рассрочку оплаты, считает руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

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