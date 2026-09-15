Лавров: нет сомнений, что дело на Украине дойдет до мобилизации женщин

Нет сомнений, что ситуация на Украине дойдет до мобилизации женщин. Об этом во вторник, 15 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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