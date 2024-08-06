06/08/24==«Расстрел на месте». Почему по всей Украине пылают машины ВСУ

Расстреливать поджигателей военных машин на месте, без суда и следствия — а чем не идея? Под стандартное объяснение про «воюющую страну», где любая мерзость оправдана великой целью, призыв командира противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «устранять тварей» выглядит очень органичным.