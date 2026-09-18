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Ивановские новости

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В Ивановской области ожидается туман ночью и утром

В Ивановской области ожидается туман ночью и утром

МЧС предупреждает жителей Ивановской области о возможном тумане ночью и утром в ближайшие два дня.Ночью и утром в Ивановской области местами возможен туман, предупреждает региональное МЧС.

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