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Царьград

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Колумбиец получил 4,7 года тюрьмы за кражу украшений на 30 млн рублей

Колумбиец получил 4,7 года тюрьмы за кражу украшений на 30 млн рублей

Гражданин Колумбии Фреди Андрес Патиньо Авила получил 4 года 7 месяцев колонии общего режима за кражу ювелирных изделий на сумму свыше 30 млн рублей у посетителей выставки в «Ленэкспо» в 2012 году.

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