Партия реформ пообещала лицензии на бурение нефтегазовым компаниям Британии

Сделку по отмене ограничений на разведку новых месторождений нефти и газа в обмен на поддержку и доли в проектах бурения в Северном море предложила нефтегазовым компаниям Великобритании партия реформ Найджела Фараджа, 24 мая пишет The Financial Times.
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