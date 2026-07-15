Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Под удар ВС РФ в порту "Одесса" попал цех сборки дронов UJ-22 компании "Укрджет"

Под удар ВС РФ в порту "Одесса" попал цех сборки дронов UJ-22 компании "Укрджет"

Российские военные в ходе ночного группового удара по украинским портал поразили одесский порт, на территории которого был цех узловой сборки беспилотников средней дальности UJ-22 компании "Укрджет" (UKRJET).

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