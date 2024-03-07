Фото: Kay Nietfeld/dpa/Globallookpress "Макрон - болтун, Шольц - тряпка". Такую характеристику европейским лидерам дали не где-то в России, а в самом НАТО, пусть и неофициально.
"Макрон - болтун, Шольц - тряпка": Покровы срывают не где-нибудь, а в НАТО
Комментарии
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Галина 123
То есть всей западной стаей гавкать на Россию они не боятся. А укусить кому то одному или всем напасть, уже страшно. Скорее всего историческая память всё-таки срабатывает.
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6 час.
александр селезнев
Ай моська, знать она сильна, что лает на Россию. И смех и грех. Ну ничего, пусть гавкают. А то им там бедолагам скучно становится. Когда нибудь всё равно догавкаются на свою бедовую тыкву.
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5 час.
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