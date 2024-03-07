"Макрон - болтун, Шольц - тряпка": Покровы срывают не где-нибудь, а в НАТО

То есть всей западной стаей гавкать на Россию они не боятся. А укусить кому то одному или всем напасть, уже страшно. Скорее всего историческая память всё-таки срабатывает.

александр селезнев

Ай моська, знать она сильна, что лает на Россию. И смех и грех. Ну ничего, пусть гавкают. А то им там бедолагам скучно становится. Когда нибудь всё равно догавкаются на свою бедовую тыкву.