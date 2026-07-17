Крымский мост отстояли. В сценарии бандеровской спецоперации обнаружен финский след

Эффективная работа ФСБ породила вопросы о каналах поставки в Россию взрывчатки для терактов Герман Галкин Фото: Максим Чурусов/ТАСС Очередные попытки подрыва Крымского моста предотвращены сотрудниками ФСБ.
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