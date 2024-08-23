Алаудинов: спецназ "Ахмат" за сутки взял в плен 10 солдат ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа "Ахмат" за минувшие сутки взяли в плен 10 украинских военных в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, пишет ТАСС.
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