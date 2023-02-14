“Почему вы не ходите на митинги?” – украинские футболисты спровоцировали российскую команду на драку в турецком отеле

Футболисты на тренировке в Турции. Фото t.me/bazabazonРоссийские игроки утверждают, что украинцы из футбольной команды “Минай” намеренно провоцировали их на драку в отеле Royal Seginus в Турции.
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