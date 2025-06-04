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Царьград

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Пятикратное усиление: НАТО планирует масштабное развитие ПВО. Причины

Пятикратное усиление: НАТО планирует масштабное развитие ПВО. Причины

НАТО рассматривает значительное увеличение сил ПВО. Рассказываем, что известно о причинах усиления.В связи с опасениями по поводу действий России, НАТО рассматривает возможность значительного увеличения своих наземных сил противовоздушной обороны (ПВО).

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