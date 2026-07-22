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Царьград

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Американец прыгнул с моста, спасаясь от полиции в Миссури

Американец прыгнул с моста, спасаясь от полиции в Миссури

В штате Миссури полицейская погоня завершилась неожиданно: водитель, преследуемый за опасное вождение, оставил машину и прыгнул с моста в Брэнсоне.

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