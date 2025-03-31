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Юрий Бойко: Украинские сироты останутся без квартир. Так решило государство

Юрий Бойко: Украинские сироты останутся без квартир. Так решило государство

Какую альтернативу квартире государство предлагает детям-сиротам? Как сироты с минимальным доходом и без поручителей смогут получить кредит на ипотеку? Насколько справедливо лишать сирот единственной гарантии крыши над головой? В Украине дети-сироты, у которых нет собственного жилья, могут получить квартиру от государства.

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