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Царьград

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Ни умыться, ни позвонить: Грузия второй день тонет во мраке и безводье. Случился второй блэкаут

Ни умыться, ни позвонить: Грузия второй день тонет во мраке и безводье. Случился второй блэкаут

Ни позвонить, ни уехать, ни умыться – в такой ситуации оказываются жители Грузии второй день подряд. Перебои в работе мобильной связи, остановка метро и электричек, отсутствие водоснабжения в некоторых районах.

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