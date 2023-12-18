Норвежец Клэбо продолжает выступать против наших спортсменов

В интервью норвежский биатлонист Йоханнес Клэбо высказался об отстранении российских лыжников. Он отметил, что его позиция остается прежней, и он продолжает считать, что Россию следует исключить из международных спортивных мероприятий.
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