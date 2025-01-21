В МИД РФ предложили Шольцу проверить свободу слова на российских СМИ

МОСКВА, 22 января, ФедералПресс. После высказываний канцлера Германии Олафа Шольца о том, как должна выглядеть «настоящая свобода слова» в Европе, последовало предложение от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая предложила Германии аккредитовать на территории страны российских журналистов взамен тех, кого ранее выслали.